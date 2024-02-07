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Эквадор направил России сведения для снятия ограничений на ввоз бананов

Ранее в партиях бананов из Эквадора были обнаружены мухи-горбатки, после чего российская сторона ограничила импорт этого товара.
Елизавета Кондрикова 2024-02-07 03:05:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru Globallookpress

Власти Эквадора предоставили российской стороне техническое обоснование для снятия ограничений на ввоз бананов в Россию из Эквадора, все необходимые документы были переданы Москве. Об этом заявила министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия.

«Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов», - цитирует РИА Новости слова Гарсии, сказанные в эфире телеканала Ecuavisa.

Импорт бананов из Эквадора был ограничен из-за партий, в которых наши муху-горбатку. В итоге была приостановлена сертификация пяти компаний-экспортеров бананов, однако полностью ввоз бананов из этой страны не был закрыт.

Гарсия уточнила, что первые данные Москвы о наличии мух-горбаток в эквадорских бананах появилась еще в 2018 году, и с тех пор Эквадор принял необходимые фитосанитарные меры по исправлению ситуации.

Ранее в Эквадоре также поясняли, что муха-горбатка не вредит посевам бананов, не нападает на них и не поражает.

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