Число жертв ракетной атаки ВСУ на Белгород увеличилось до семи

Жертвами ракетного удара по Белгороду со стороны Украины стали восемь человек. Новыми данными о погибших в результате атаки ВСУ поделилось министерство здравоохранения.



«По оперативным данным, в результате обстрела 7 человек, в том числе 1 ребенок, погибли», - говорится в релизе ведомства.

В больницах находятся еще 14 пострадавших, четверо раненых получили амбулаторную помощь. Четырех пострадавших, получивших особо тяжелые травмы, в том числе двоих детей, экстренно доставили в Москву.

Напомним, что сегодня около полудня ВСУ атаковали Белгород - российские ПВО отработали 14 воздушных целей противника. Под ударом оказались жилые районы города: торговый центр, школьный стадион и многоквартирные дома. Первоначально поступала информация о пяти погибших, к вечеру статистика потерь увеличилась. Среди погибших годовалая девочка.