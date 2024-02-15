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Четырех пострадавших в Белгороде при обстреле ВСУ решили отправить в Москву

Общее число раненых в результате ракетного удара ВСУ увеличилось до 20 человек.
Ирина Елагина 2024-02-15 18:03:01
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Часть пострадавших, получивших тяжелые ранения при ударах ВСУ по Белгороду, решили перевезти в столицу. Об этом сообщает Минздрав.

«Четверых пострадавших при обстреле ВСУ в Белгороде, в том числе двоих детей, направят на лечение в Москву», - отметили в ведомстве.

По оперативной информации, жертвами ракетного удара ВСУ по Белгороду стали шесть человек, в том числе грудной ребенок. Количество раненых увеличилось с 18 до 20 человек, среди них четверо детей.

Ранее сообщалось, что сегодня Белгород подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ, российские ПВО работали по 14  воздушным целям. В городе повреждены здание торгового центра, жилые дома и школьный стадион.

#Москва #ВСУ #белгород #минздрав #ракетный удар #пострадавшие
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