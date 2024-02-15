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Марина Ахмедова сообщила, что ВСУ ударом по Белгороду убили грудничка

Врачи не теряли надежды на спасение младенца, но ребенок не выжил.
Ирина Елагина 2024-02-15 15:00:01
© Фото: Marinaslovo, telegram

Жертвой ракетного удара ВСУ по Белгороду стал 4-месячный ребенок. Медики не теряли надежды на спасение младенца, но ребенок не выжил. О трагедии рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

«Ему было четыре месяца», - написала Ахмедова в Telegram.

Она пояснила, что события развивались стремительно. Сначала поступила информация, что младенец выжил, но спасти ребенка не удалось. 

«Пока я пыталась выяснить, что с младенцем, мне звонили многодетные матери из Белгорода и причитали: "Грудничка убили". Я сказала, что есть информация - младенец жив, и надо просто молиться. Но он уже не был жив. Он погиб», - сообщила Ахмедова.

Напомним, что сегодня ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду - наши ПВО, по информации региональных властей, работали по 14 воздушным целям. Более двух часов в городе не смолкали сигналы воздушной тревоги. Погибли по меньшей мере пять человек, в том числе младенец, ранены 18 человек. 

#в стране и мире #ВСУ #белгород #ЧП #Трагедия #ракетный удар #погиб ребенок
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