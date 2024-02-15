Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода погибла годовалая девочка

В результате обстрела Белгорода 15 февраля погибла годовалая девочка по имени Валентина. Она была единственным погибшим из-за удара ребенком. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мирные жители, шесть человек, один из которых ребенок, - погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка - ею оказалась годовалая девочка Валентина», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По данным РИА Новости, девочка в момент гибели находилась в коляске - бабушка Валентины гуляла с ней по стадиону. Ранее сообщалось, что погибшему ребенку было четыре месяца, но данная информация не подтвердилась.

Гладков добавил, что в результате обстрела пострадали 17 человек, в том числе четверо детей. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что 15 февраля украинские боевики атаковали ракетами Белгород. По данным Министерства обороны России, в небе над регионом были перехвачены 14 снарядов РСЗО «Вампир». Вопрос о ракетном ударе будет вынесен на рассмотрение международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН.