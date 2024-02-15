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Россия вынесет на рассмотрение СБ ООН удар ВСУ по Белгороду

Спикер МИД России подчеркнула, что в результате удара украинских боевиков погибли мирные жители города.
Никита Черненко 2024-02-15 14:22:01
© Фото: vvgladkov, telegram

Российская Федерация вынесет вопрос о ракетном ударе ВСУ по Белгороду на рассмотрение международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Спикер российского дипведомства назвала «очередным актом терроризма» удар ВСУ по городу. Она также отметила, что в результате ракетного удара киевского режима погибли и пострадали мирные жители Белгорода.

«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребенка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН», - написала Захарова.

Пять человек, включая одного ребенка, погибли при ударе ВСУ по Белгороду. На месте прилета работают сотрудники правоохранительных органов, оцеплен также торговый центр, в который попала одна из ракет.

#Россия #Мария Захарова #ВСУ #МИД РФ #белгород #СБ ООН #ракетный удар
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