Россия вынесет на рассмотрение СБ ООН удар ВСУ по Белгороду

Российская Федерация вынесет вопрос о ракетном ударе ВСУ по Белгороду на рассмотрение международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Спикер российского дипведомства назвала «очередным актом терроризма» удар ВСУ по городу. Она также отметила, что в результате ракетного удара киевского режима погибли и пострадали мирные жители Белгорода.

«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребенка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН», - написала Захарова.

Пять человек, включая одного ребенка, погибли при ударе ВСУ по Белгороду. На месте прилета работают сотрудники правоохранительных органов, оцеплен также торговый центр, в который попала одна из ракет.