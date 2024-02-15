МО РФ сообщило об уничтожении 14 снарядов РСЗО «Вампир» в Белгородской области

Минобороны России заявило об уничтожении 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» в Белгородской области.

Сообщается, что перехват произошел около 12.30 по московскому времени.

Уточняется, что эти снаряды были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало о пресечении украинских террористических атак, проводимых при помощи беспилотников. Тогда девять БПЛА самолетного типа были перехвачены над Белгородской и Воронежской областями.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.