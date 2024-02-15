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МО РФ сообщило об уничтожении 14 снарядов РСЗО «Вампир» в Белгородской области

Снаряды вражеской реактивной системы залпового огня были перехвачены около 12.30.
2024-02-15 13:01:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» в Белгородской области. 

Сообщается, что перехват произошел около 12.30 по московскому времени. 

Уточняется, что эти снаряды были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало о пресечении украинских террористических атак, проводимых при помощи беспилотников. Тогда девять БПЛА самолетного типа были перехвачены над Белгородской и Воронежской областями.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #перехват #белгородская область #РСЗО #RM-70 #вампир
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