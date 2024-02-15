Момент удара ракеты по ТЦ в Белгороде попал на видео

Момент удара по белгородскому торговому центру был запечатлен несколькими камерами. Видео взрыва распространились в Сети.

Одно из видео было запечатлено камерой у входа в торговый центр. На нем двое человек бегут к двери, но в этот момент происходит взрыв. После того, как дым от взрыва рассеялся, из погнутой двери выходит человек и убегает.

Другое видео снято камерой возле ТЦ - не нем не видно момент взрыва, но слышен его звук и крики паникующих людей, после чего звучит тревожная сирена. Видно растерянных прохожих - некоторые убегают, пока другие прижимаются к стенам зданий и ищут безопасное место.

Третье видео снято внутри здания торгового центра, в одном из магазинов. Помещение сотрясает удар, после чего у потолка образуется облако пыли или дыма. Видно нескольких убегающих людей.

Напомним, что удар по торговому центру в Белгороде произошел днем 15 февраля. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по предварительным данным погибло пять человек, в том числе один ребенок. По данным Минобороны РФ, в небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны перехватила 14 снарядов РСЗО «Вампир».