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Украинец замерз насмерть в горах Румынии при попытке уклониться от мобилизации

Изначально от призыва в ВСУ бежали три гражданина Украины, но двое из них оставили своего товарища позади.
Никита Черненко 2024-02-14 12:54:01
© Фото: US Joint Staff, Globallookpress

Пограничники и спасатели Румынии нашли в горах Марамуреша на северо-западе страны двух украинцев, незаконно перешедших румыно-украинскую границу, а также тело третьего гражданина Украины, брошенного двумя товарищами по дороге и замерзшего насмерть. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Сообщается, что спасателей вызвала в понедельник супруга одного из спасенных украинцев. Ее муж ушел из дома после того, как получил повестку в армию, и заявил, что попытается «любой ценой» попасть в Румынию. При этом оба найденных украинца сказали спасателям, что третий член группы вернулся и не стал переходить границу.

«Парень был брошен двумя другими и умер от холода. Если бы они сказали нам этим утром, когда мы их нашли, что они оставили его выше в горах, у нас были бы шансы спасти и его», - сказал руководитель уездной спасательной службы Дан Бенга.

Факты насильственной мобилизации на Украине признал Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD. Ранее в Сети появилось видео, где одесситки, недовольные выдачей повесток сотрудниками военкомата в общественных местах, вступились за мобилизованного и не позволили забрать военнослужащим призывника с собой.

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации 7 февраля. Законопроект пойдет на второе чтение после того, как в него внесут поправки до 21 февраля.

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