Одесситки не дали военкому забрать пассажира маршрутки

Пассажирки маршрутного автобуса в Одессе вступили в перепалку с представителем ТЦК (украинский военкомат), который остановил маршрутку и пытался принудительно мобилизовать местного жителя. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Типичная Одесса».

На видео сотрудник военкомата, стоя в проходе маршрутки, попытался призвать на службу «уклониста», аргументировав свое право на принудительную мобилизацию удостоверением и опытом военных действий: по словам военнослужащего, он был на фронте «полтора года», а не «прятался под юбками». Это вызвало волну негодования со стороны пассажирок, которые отказались выдавать пассажира, подчеркнув, что действия военкома незаконны, и потребовали, чтобы он покинул общественный транспорт.

«Не отдадим мы никого», - заявила одна из одесситок.

Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD признал, что сотрудники военкомата насильственно мобилизуют мужчин, выдавая им повестки в общественных местах. По его словам, украинские депутаты уже готовят законопроект, который запретит военкоматам заниматься раздачей повесток на улице.