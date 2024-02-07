Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. Об этом сообщает ее депутат Ярослав Железняк.

В своем Тelegram-канале он заявил, что законопроект был принят без предложений комитета.

Далее, до 21 февраля, последует стадия внесения поправок, а потом и второе чтение.

Несколько дней назад Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине - на этот раз до 13 мая.

Ранее сообщалось, что под Киевом работники украинского военкомата избили мужчину на глазах у дочери и полиции.