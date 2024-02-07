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Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации

До 21 февраля законопроект ожидает внесение поправок, а затем и второе чтение.
Тимур Шерзад 2024-02-07 17:02:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. Об этом сообщает ее депутат Ярослав Железняк. 

В своем Тelegram-канале он заявил, что законопроект был принят без предложений комитета. 

Далее, до 21 февраля, последует стадия внесения поправок, а потом и второе чтение. 

Несколько дней назад Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине - на этот раз до 13 мая. 

Ранее сообщалось, что под Киевом работники украинского военкомата избили мужчину на глазах у дочери и полиции.

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