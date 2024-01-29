Владимир Зеленский признал, что на Украине в общественных местах производится насильственная мобилизация. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ARD.

«Да, есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы... Правильно ли это? Абсолютно нет», - цитирует Зеленского ТАСС, ссылаясь на телеканал.

Также Зеленский сообщил, что попросил украинских военных и депутатов, которые будут готовить законопроект о новых мобилизационных правилах, чтобы у военкомов не было шансов раздавать повестки на улице.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что Зеленский дважды игнорировал повестки и уклонялся от службы в ВСУ. По информации украинского оборонного ведомства, Владимир Зеленский получал повестки в 2014 и в 2015 годах, но никакой реакции на них не было.

Также на Украине подготовили новую редакцию законопроекта о мобилизации, которая была отозвана из Верховной рады. Глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров заявлял, что документ готов к вынесению на рассмотрение в правительстве.