В Пентагоне сообщили, что Остина могут выписать во вторник

Главу Пентагона Ллойда Остина могут выписать из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида во вторник, 13 февраля. Об этом в США сообщила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

«Мы ожидаем, что министр Остин будет выписан из больницы позднее сегодня», - рассказала она во время брифинга.

Прежде сообщалось, что Остин оказался в больнице из-за проблем со здоровьем второй раз в начавшемся году. Пресс-секретарь генерал-майор Пэт Райдер уточнил, что глава ведомства проходит осмотр на наличие симптомов, указывающих на возникшую проблему с мочевым пузырем. Тогда же предполагалось, что он сможет вернуться к выполнению своих обязанностей 13 февраля.

В конце 2023 года шефа Пентагона экстренно госпитализировали. Выяснилось, что у него рак простаты, после чего министр обороны перенес операцию.

Вместе с этим у него начались проблемы с Конгрессом США, члены которого потребовали от Остина объяснить, почему Пентагон своевременно не уведомил общественность и власти об его госпитализации. Его вызвали для дачи показаний.