Глава Пентагона Лойд Остин вернется к работе во вторник

Министр обороны Соединенных Штатов Лойд Остин сможет вернуться к выполнению своих привычных обязанностей во вторник 13 февраля. Его текущая госпитализация не будет долгой. Лечащие врачи Остина сообщили, что ожидают успешного выздоровления главы Пентагона.

«Длительное пребывание в больнице не предполагается. Мы ожидаем, что завтра министр сможет возобновить свои обычные обязанности», - говорится в сообщении оборонного ведомства США.

Ранее стало известно, что Остина не отправят в отставку, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. По словам координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, президент США Джо Байден не хочет его отставки и не проявляет обеспокоенности по поводу госпитализации.

Напомним, что министра обороны США положили в больницу второй раз за год. Это было необходимо для выявления симптомов его возникшей проблемы с мочевым пузырем. Остина поместили в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида.