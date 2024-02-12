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Глава Пентагона Лойд Остин вернется к работе во вторник

Лечащие врачи Лойда Остина сообщили, что ожидают его успешного выздоровления. Длительная госпитализация не понадобится.
Елизавета Егорова 2024-02-12 22:56:01
© Фото: Po1 Alexander Kubitza Dod Globallookpress

Министр обороны Соединенных Штатов Лойд Остин сможет вернуться к выполнению своих привычных обязанностей во вторник 13 февраля. Его текущая госпитализация не будет долгой. Лечащие врачи Остина сообщили, что ожидают успешного выздоровления главы Пентагона.

«Длительное пребывание в больнице не предполагается. Мы ожидаем, что завтра министр сможет возобновить свои обычные обязанности», - говорится в сообщении оборонного ведомства США.

Ранее стало известно, что Остина не отправят в отставку, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. По словам координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, президент США Джо Байден не хочет его отставки и не проявляет обеспокоенности по поводу госпитализации.

Напомним, что министра обороны США положили в больницу второй раз за год. Это было необходимо для выявления симптомов его возникшей проблемы с мочевым пузырем. Остина поместили в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида.

#в стране и мире #Пентагон #болезнь #госпитализация #рак #Лойд Остин
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