Шефа Пентагона вызвали в Конгресс для показаний о его госпитализации

Министра обороны США Ллойда Остина вызвали в профильный комитет Конгресса для дачи показаний относительно его госпитализации. Соответствующее приглашение посетить 14 февраля Комитет по делам вооруженных сил конгресса США опубликовано на сайте от имени конгрессмена Майка Роджерса.

Он написал, что обеспокоен отказом Остина ответить, дали ли он указание своим сотрудникам не сообщать президенту Джо Байдену или кому-либо еще о своей госпитализации. Роджерс добавил, что это вынуждает его думать, что шеф Пентагона скрывает информацию от Конгресса, который должен понять, что произошло и кто принял решения, «препятствующие раскрытию местонахождения секретаря кабинета министров».

«Ваше нежелание давать откровенные и полные ответы требует созыва слушаний в полном составе комитета 14 февраля 2024 года, на которых комитет рассчитывает услышать ваши прямые показания относительно решений, принятых с целью скрыть информацию от президента, Конгресса и американского народа. <...> Я рассчитываю на вашу полную честность и сотрудничество в этом вопросе. Все, что меньше этого, совершенно неприемлемо», - сообщается в опубликованном письме конгрессмена.

Далее он задает Остину десятки вопросов, на которые тому предстоит ответить до 17:00 по местному времени 7 февраля.

В конце 2023 года стало известно, что у главы Пентагона диагностировали рак простаты. 1 января 2023 года его госпитализировали в центр Уолтера Рида, а 2 января некоторые полномочия Остина передали его заместителю Кэтлин Хикс. 15 января шеф Пентагона выписался и отправился домой.

После члены Конгресса США потребовали от него пояснить, почему Пентагон своевременно не уведомил общественность и власти о его госпитализации.

Тем временем, в Пентагоне не смогли назвать сроки возвращения Остина к очной работе. Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх рассказала, что министр обороны продолжает работать дистанционно.