Главу Пентагона Остина во второй раз положили в больницу

Главу Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали из-за необходимости провести очередное обследование. Об этом сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства генерал-майор Пэт Райдер.

«Сегодня, примерно в 14:20, министр обороны Ллойд Джеймс Остин III был доставлен своей службой безопасности в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида для осмотра на наличие симптомов, указывающих на возникшую проблему с мочевым пузырем. <...> Остин прибыл в больницу с несекретными и секретными системами связи, необходимыми для выполнения его обязанностей», - опубликовано его заявление на официальном сайте Пентагона.

Райдер добавил, что соответствующие уведомления получили заместитель министра обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов, а также Белый дом и Конгресс.

По его словам, при необходимости заместитель министра готов взять на себя функции и обязанности министра обороны, а секретарь «сохраняет функции и обязанности своей должности».

В конце декабря Остина госпитализировали после того, как стало известно об обнаруженном раке простаты. Вскоре шефа Пентагона прооперировали, и уже 15 января он выписался и отправился домой.

Затем члены американского Конгресса потребовали от Остина объяснить, почему Пентагон своевременно не уведомил общественность и власти об его госпитализации. Его вызвали для дачи показаний о госпитализации.