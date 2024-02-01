Алек Болдуин не признал свою вину в гибели оператора на съемках «Ржавчины»

Американский актер Алек Болдуин заявил, что не признает свою вину по делу о гибели оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина» (Rust) в 2021 году.

Болдуин отказался лично присутствовать на предварительных слушаниях по делу.

«Я не признаю вину по всем пунктам», - цитирует «Лайф» направленное в окружной суд штата Нью-Мехико заявление.

В течение прошедших лет актеру и продюсеру этого фильма Болдуину предъявляли обвинения и снимали их с него.

В начале 2023 года Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве во время съемок. По мнению прокурора Первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис, как продюсер фильма Болдуин был обязан проверить пистолет перед съемками.

В апреле того же года с него сняли обвинения о причастности к убийству оператора. Но в январе этого года Болдуина снова обвинили в непредумышленном убийстве оператора. Ему грозит 18 месяцев тюрьмы, в случае если в отношении него вынесут приговор.

Адвокаты уже назвали обвинения «ужасной судебной ошибкой», добавив, что тот не мог знать о наличии настоящей пули в пистолете или на съемочной площадке.