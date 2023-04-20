С актера Алека Болдуина сняли обвинения о причастности к убийству оператора «Ржавчины»

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С американского актера, комика и писателя Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках сериала «Ржавчина» в октябре 2021 года. Соответствующее решение приняла прокуратура штата Нью-Мексико.

«Обвинения против Алека Болдуина сняты», - говорится в сообщении телеканала ABC News.

Ранее газета Variety сообщила, что помощника режиссера Дэвида Холлса приговорили к шести месяцам условного заключения за инцидент на съемках сериала. Он стал первым осужденным по этому делу, также прокуратура, по данным издания, планировала предъявить обвинения в непредумышленном убийстве актеру Алеку Болдуину и оружейному мастеру фильма Ханне Гутьеррес Рид.

В конце февраля Алек Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве на съемках «Ржавчины». Обвиняемый отказался присутствовать на заседании суда лично, вместо чего прислал заявление о своей невиновности.

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