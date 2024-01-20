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Алека Болдуина снова обвинили в непредумышленном убийстве оператора

Суд штата Нью-Мексико подготовил обвинения в отношении Болдуина, в случае вынесения приговора, ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения.
Дарина Криц 2024-01-20 02:59:01
© Фото: Santa Fe County Sheriff's Office Keystone Press Agency Globallookpress

Американского актера Алека Болдуина снова обвинили в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Напомним, она погибла во время съемок его фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года.

Как сообщает «360», адвокаты Болдуина уже «с нетерпением ждут» своего дня в суде. До этого Большое жюри суда штата Нью-Мексико утвердило выдвижение обвинений в отношении актера.

Ему грозит 18 месяцев тюрьмы, если в отношении актера вынесут приговор. Адвокаты уже назвали «ужасной судебной ошибкой» эти обвинения, они добавили, что Болдуин не мог знать о наличии настоящей пули в пистолете или на съемочной площадке.

Отмечается, что он полностью доверял профессионалам, которые заверили в отсутствии боевых патронов в оружии, которое использовалось во время съемок.

В апреле 2023 года с Алека Болдуина сняли обвинения о причастности к убийству оператора. Такое решение приняла прокуратура штата Нью-Мексико.

 

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