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Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве оператора на съемках

Семен Лавров
02:54 24.02.2023
Алек Болдуин не признал свою вину в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина».
Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве оператора на съемках
© Фото: Kristin Callahan Keystone Press Agency Globallookpress
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Алек Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщила газета The New York Times.

Согласно опубликованным данным, слушание по делу об убийстве оператора Галины Хатчинс из пистолета, который в момент выстрела находился в руках у актера, пройдет в пятницу. Обвиняемый отказался присутствовать на нем лично, вместо чего прислал заявление о своей невиновности.

Ранее прокурор Первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис заявила, что Алеку Болдуину и ружейному мастеру фильма «Ржавчина» Ханне Гутьеррес Рид предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. По мнению обвинителя, Болдуин как продюсер фильма был обязан проверить пистолет перед съемками.

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