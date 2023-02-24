Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве оператора на съемках

Алек Болдуин не признал свою вину в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина».

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Алек Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщила газета The New York Times.

Согласно опубликованным данным, слушание по делу об убийстве оператора Галины Хатчинс из пистолета, который в момент выстрела находился в руках у актера, пройдет в пятницу. Обвиняемый отказался присутствовать на нем лично, вместо чего прислал заявление о своей невиновности.

Ранее прокурор Первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис заявила, что Алеку Болдуину и ружейному мастеру фильма «Ржавчина» Ханне Гутьеррес Рид предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. По мнению обвинителя, Болдуин как продюсер фильма был обязан проверить пистолет перед съемками.