В Белом доме отвергли возможность отставки Остина

Министр обороны США Ллойд Остин сохранит свой пост несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Такое решение принял президент США Джо Байден, не желая отставки главы Пентагона. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Совсем нет», - ответил Кирби на вопрос журналистов о том, проявляет ли обеспокоенность Байден из-за нездоровья Остина.

Ранее сообщалось о госпитализации Ллода Остина в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем после перенесенной в конце 2023 года операции по поводу рака простаты.



На период больничного Остина американское военное ведомство возглавляет замминистра обороны Кэтлин Хикс.