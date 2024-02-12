МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Белом доме отвергли возможность отставки Остина

В Вашингтоне не планируют принятие каких-либо кадровых решений из-за проблем со здоровьем Остина.
Ирина Елагина 2024-02-12 22:09:01
© Фото: Po1 Alexander Kubitza Dod Globallookpress

Министр обороны США Ллойд Остин сохранит свой пост несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Такое решение принял президент США Джо Байден, не желая отставки главы Пентагона. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Совсем нет», - ответил Кирби на вопрос журналистов о том, проявляет ли обеспокоенность Байден из-за нездоровья Остина.

Ранее сообщалось о госпитализации Ллода Остина в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем после перенесенной в конце 2023 года операции по поводу рака простаты.

На период больничного Остина американское военное ведомство возглавляет замминистра обороны Кэтлин Хикс.

#в стране и мире #сша #Пентагон #Ллойд Остин #болезнь
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 