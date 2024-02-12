Главу Пентагона Ллойда Остина поместили в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем. Сроки выписки министра обороны Соединенных Штатов не приводятся.

«Вечером после нескольких проверок и обследований министр был переведен в отделение интенсивной терапии», - говорится в заявлении врачей медицинского центра, которое приводится на сайте Пентагона.

Отмечается, что глава американского оборонного ведомства был переведен в отделение интенсивной терапии «для поддерживающего лечения и тщательного мониторинга».

Согласно документу, проблемы, послужившие причиной госпитализации, не помешают полному восстановлению министра обороны США после операции, проведенной из-за выявленного у него в конце 2023 года рака простаты.

Ранее пресс-секретарь американского оборонного ведомства генерал-майор Пэт Райдер сообщал, что Ллойда Остина госпитализировали из-за необходимости провести очередное обследование. По словам Райдера, глава Пентагона проходит осмотр из-за возникших проблем.