Алиев заявил о «де-факто мире» между Азербайджаном и Арменией

Между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир, для доведения процесса до логического конца нужно подписать мирный договор. Несколько месяцев на границе двух стран царит мирная обстановка», - сказал Алиев.

Ранее заведующий отделом администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил о прогрессе по тексту мирного договора между Ереваном и Баку. Он назвал идущий дипломатический процесс «историческим шансом», который стороны намерены не упустить.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились 26 декабря в Царском Селе Санкт-Петербурга. Это была первая встреча лидеров государств после событий 2023 года вокруг Нагорного Карабаха.

Пишинян и Алиев в ходе встречи в России обсудили армяно-азербайджанскую мирную повестку. Разговор политиков имел неофициальный характер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность этих переговоров для Москвы.