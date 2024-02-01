МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Алиев заявил о «де-факто мире» между Азербайджаном и Арменией

На границе двух стран наблюдается мирная обстановка на протяжении последних месяцев.
Никита Черненко 2024-02-01 14:06:01
© Фото: Владимир Смирнов, РИА Новости

Между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир, для доведения процесса до логического конца нужно подписать мирный договор. Несколько месяцев на границе двух стран царит мирная обстановка», - сказал Алиев.

Ранее заведующий отделом администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил о прогрессе по тексту мирного договора между Ереваном и Баку. Он назвал идущий дипломатический процесс «историческим шансом», который стороны намерены не упустить.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились 26 декабря в Царском Селе Санкт-Петербурга. Это была первая встреча лидеров государств после событий 2023 года вокруг Нагорного Карабаха.

Пишинян и Алиев в ходе встречи в России обсудили армяно-азербайджанскую мирную повестку. Разговор политиков имел неофициальный характер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность этих переговоров для Москвы.

#в стране и мире #Армения #Ильхам Алиев #Азербайджан #мирные переговоры #Президент Азербайджана
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»