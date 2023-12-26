Пашинян и Алиев на саммите СНГ в Петербурге обсудили мирную повестку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Оба политика попали в объективы видеокамер, когда вместе выходили на улицу.

Пашинян и Алиев обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-азербайджанской мирной повестки, сообщила пресс-служба армянского премьера.

«В ходе неофициального саммита СНГ состоялись неофициальные контакты между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. Были обсуждены вопросы, связанные с повесткой мира между Арменией и Азербайджаном. Обсуждения прошли в двустороннем формате», - цитирует заявление пресс-службы агентство «Арменпресс».

Данные контакты приветствовали в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что для Москвы очень важно, чтобы оба ее партнера, Ереван и Баку, поскорее заключили мирный договоров. По словам Пескова, встреча на полях саммита СНГ - это возможность поддержать их общение, что очень важно. Россия заинтересована в атмосфере мира и стабильности на Кавказе, подчеркнул он.