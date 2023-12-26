Алиев и Пашинян увиделись на экскурсии лидеров стран СНГ в Царском Селе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились во вторник, 26 декабря, в Царском Селе в Санкт-Петербурге, где проходит неформальный саммит глав государств СНГ. Президент Азербайджана во время экскурсии присоединился к лидерам стран Содружества, среди которых был премьер-министр Армении.

Во время экскурсии в Царском Селе Алиев и Пашинян сели на соседние стулья, а при совместном фотографировании встали по разным краям.

Это первая встреча Пашиняна и Алиева после событий 2023 года в Нагорном Карабахе, в ходе которых Баку установил полный контроль над непризнанной республикой.

В Санкт-Петербурге 26 декабря проходит встреча глав государств СНГ. Такой неформальный саммит президент России Владимир Путин традиционно собирает перед Новым годом.

Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы, говорится в сообщении на сайте Кремля. Приезд политиков сопровождался рождественскими колядками в исполнении хора.

Перед началом неформального саммита руководители стран СНГ побывали в музеях-заповедниках «Павловск» и «Царское Село». Ожидается, что позже они посетят Петергоф. Неформальный саммит СНГ завершится беседой в Константиновском дворце в Стрельне.