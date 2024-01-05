МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Азербайджане заявили о прогрессе по мирному договору между Ереваном и Баку

В Азербайджане выразили надежду на заключение мирного договора между Ереваном и Баку.
Елизавета Егорова 2024-01-05 01:19:01
© Фото: HOCH ZWEI Globallookpress

В переговорах по тексту мирного договора между Ереваном и Баку появился значительный прогресс. Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

«Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность», - цитирует RT слова Гаджиева, ссылаясь на издание Berliner Zeitung.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились 26 декабря в Царском Селе Санкт-Петербурга. Это была первая встреча лидеров государств после событий 2023 года вокруг Нагорного Карабаха.

Пишинян и Алиев в ходе встречи в России обсудили армяно-азербайджанскую мирную повестку. Разговор политиков имел неофициальный характер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность этих переговоров для Москвы.

#в стране и мире #Армения #Азербайджан #Прогресс #мирный договор
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»