В Азербайджане заявили о прогрессе по мирному договору между Ереваном и Баку

В переговорах по тексту мирного договора между Ереваном и Баку появился значительный прогресс. Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

«Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность», - цитирует RT слова Гаджиева, ссылаясь на издание Berliner Zeitung.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились 26 декабря в Царском Селе Санкт-Петербурга. Это была первая встреча лидеров государств после событий 2023 года вокруг Нагорного Карабаха.

Пишинян и Алиев в ходе встречи в России обсудили армяно-азербайджанскую мирную повестку. Разговор политиков имел неофициальный характер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность этих переговоров для Москвы.