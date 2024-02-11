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СК показал видео из центра психологической помощи в Элисте, где прогремел взрыв

На полу в помещении центра оказания психологической помощи в Элисте обломки кирпича, фрагменты мебели и кровь на полу.
Ян Брацкий 2024-02-11 03:03:01
© Фото: susk08, Telegram © Видео: susk08, Telegram

Следственный комитет опубликовал видео из центра оказания психологической помощи в Элисте, где посетитель взорвал неизвестное устройство. Инцидент произошел накануне и закончился трагически.

По опубликованным кадрам можно судить о силе взрываю. На полу в помещении лежат фрагменты стен, кирпича и штукатурки. Повреждены дверной проем и мебель, на полу видны следы крови. Сейчас в помещении работают следователи и эксперты-криминалисты. Им предстоит восстановить ход событий и определить причины ЧП.

Как установило следствие, накануне в центр пришел посетитель. По данным СК, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере и явился в качестве клиента. Повздорив с работником он подорвал неизвестное устройство, от полученных травм гость скончался на месте. Сотрудник центра и его родственник были госпитализированы в республиканскую больницу и помещены в отделение анестезиологии и реанимации. Сейчас их жизни вне опасности, врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

#взрыв #Следственный комитет #ЧП #Калмыкия #элиста
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