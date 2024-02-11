Взорвавший здание в Элисте состоял на учете в психдиспансере

Мужчина, взорвавший неустановленное устройство в психологическом центре в Элисте, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, при взрыве он скончался. Об этом сообщили в Следственном комитете по Калмыкии.

«По версии следствия, мужчина, состоящий по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи», - говорится в сообщении в Telegram-канале Следкома.

Уточняется, что между подрывником и одним из работников центра произошел конфликт, в ходе которого был осуществлен взрыв, передает «360». По факту случившегося было заведено уголовное дело, следователями устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Напомним, взрыв произошел вечером 10 февраля в многоквартирном доме, в котором находился центр оказания психологической помощи. Неизвестный, подорвавший устройство, погиб, двое пострадавших госпитализированы. Они были доставлены в реанимацию с минно-взрывными травмами.