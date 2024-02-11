Минздрав: пострадавшие при взрыве в Элисте доставлены в реанимацию

Двое пострадавших при взрыве в центре психологической помощи в Элисте находятся в реанимации, угрозы жизни нет, сообщили в региональном Минздраве.

«Пациенты находятся в отделении анестезиологии и реанимации. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Проводятся необходимые лечебные мероприятия», - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

Инцидент, в результате которого пострадали люди, произошел в центре оказания психологической помощи Элисты. Минувшим днем туда пришел посетитель. По версии следствия, он состоял на учете в психо-неврологическом диспансере. В ходе общения с сотрудником центра возник конфликт и тогда визитер подорвал неустановленное пока устройство. Пострадал сотрудник центра и его родственник. Подрывник погиб на месте.