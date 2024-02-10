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Два человека госпитализированы после ЧП в центре психологической помощи в Элисте

Подорвавший неизвестное устройство посетитель центра психологической помощи в Элисте погиб на месте.
Ян Брацкий 2024-02-10 23:46:01
© Фото: susk08

Два человека госпитализированы в Элисте после взрыва неустановленного устройства в центре оказания психологической помощи. Это работник центра и его родственник, они доставлены в реанимацию с минно-взрывными травмами. Подорвавший устройство посетитель погиб, сообщили в Следственном комитете Калмыкии.

По версии следствия, подозреваемый состоял на учете в психо-неврологическом диспансере и пришел в центр помощи в качестве клиента. В ходе беседы с работником центра возник конфликт, который привел к взрыву.

По данному факту возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают криминалисты и оперативники, ведется следствие.

#взрыв #ЧП #СК РФ #Уголовное дело #Калмыкия #элиста
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