Два человека госпитализированы после ЧП в центре психологической помощи в Элисте

Два человека госпитализированы в Элисте после взрыва неустановленного устройства в центре оказания психологической помощи. Это работник центра и его родственник, они доставлены в реанимацию с минно-взрывными травмами. Подорвавший устройство посетитель погиб, сообщили в Следственном комитете Калмыкии.

По версии следствия, подозреваемый состоял на учете в психо-неврологическом диспансере и пришел в центр помощи в качестве клиента. В ходе беседы с работником центра возник конфликт, который привел к взрыву.

По данному факту возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают криминалисты и оперативники, ведется следствие.