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В Дубае отменили концерт группы «Би-2»

Не уточняются причины, по которым отменили концерт известной российской группы в эмирате Дубай, но музыканты заверили, что деньги за билеты вернутся в полном объеме.
Дарина Криц 2024-02-11 23:30:01
© Фото: © IMAGOKonstantin Sednev www.imago-images.de Global Look Press

В Дубае, Объединенных Арабских Эмиратах, отменили концерт группы «Би-2». Об этом сообщили сами артисты.

«Друзья, привет! К сожалению, запланированный на 17 февраля концерт Би-2 в Дубае не состоится», - приводит RT опубликованную информацию.

Вместе с этим сообщается, что в ближайшие дни автоматически вернется оплата за билеты в полном объеме, а другие концерты из гастрольного графика «Би-2» пройдут в назначенные даты. При этом не уточняются причины, по которым концерт музыкантов пришлось отменить.

Ранее участников группы задержали в Таиланде из-за несогласованного с властями концерта. Уточнялось, что они провели его, не имея разрешения на работу. Суд в Таиланде обязал артистов выплатить штраф в размере 84 долларов.

Затем стало известно, что четырех из семи музыкантов депортируют в Израиль. Впоследствии решение пришлось отменить. Но Леве* из «Би-2» разрешили улететь в Израиль.

*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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