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В Таиланде отменили решение о депортации участников «Би-2» в Израиль

Участники группы продолжают находиться в миграционном центре.
Никита Черненко 2024-01-30 13:40:01
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press

В Таиланде отменили уже принятое решение о депортации участников группы «Би-2» в Израиль. Об этом сообщили представители «Би-2» в своем Telegram-канале.

По сообщению группы, решение отменили после «визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства». При этом участники группы продолжают находиться в общей камере в миграционном центре, от диалога с консулом они отказались.

«По нашей информации, вчера было принято решение о депортации участников группы в Израиль. В соответствии с этим решением были приобретены авиабилеты. Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено», - написали представители «Би-2».

Ранее израильский портал Ynet сообщил, что четырех из семи участников рок-группы «Би-2» депортируют в Израиль, так как у них имеются паспорта этой страны. Их отправление в Израиль было запланировано на 30 января.

#Израиль #Таиланд #депортация #рок-группа #би-2
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