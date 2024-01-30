Леве* из «Би-2» разрешили улететь в Израиль

Солисту рок-группы «Би-2» Егору Бортнику* разрешили вылететь в Израиль. Об этом сообщили участники группы в своем Telegram-канале.

«Лева Би-2* действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль», - говорится в сообщении группы.

Отмечается, что другим участникам «Би-2» в ранее согласованном вылете в Израиль отказали. Сейчас они находятся в миграционной тюрьме.

Напомним, что участников группы задержали в Тайланде 24 января из-за нарушения местного законодательства. Они провели несколько концертов без разрешения на работу. В результате их обязали выплатить штраф в размере $84 с каждого человека.

Затем после вмешательства израильского посольства было принято решения о депортации нескольких участников «Би-2» в Израиль. Они успели купить авиабилеты на 30 января, однако накануне после визита дипломатов из российского консульства решение было отменено.

*- физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.