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Ynet: четырех из семи участников группы «Би-2» депортируют в Израиль

Такое решение было принято властями Таиланда после вмешательства МИД и посольства Израиля.
Игнат Далакян 2024-01-30 07:55:01
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press

Четырех из семи участников рок-группы «Би-2», которые были задержаны в Таиланде 24 января, депортируют в Израиль, поскольку у них имеются израильские паспорта. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

«После вмешательства Министерства иностранных дел и посольства Израиля в Таиланде четверо членов израильской группы, задержанных в Бангкоке, будут депортированы в Израиль», - пишет портал.

В сообщении отмечается, что внешнеполитическое ведомство и диппредставительство Израиля выразили опасения по поводу безопасности музыкантов, в случае если они будут экстрадированы в Российскую Федерацию. Портал также сообщает, что музыканты отправятся в Израиль 30 января.

Напомним, что участников рок-группы «Би-2» задержали 24 января в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения на работу. Суд в Таиланде обязал артистов выплатить штраф. Представители музыкантов сообщили, что он был выплачен. Штраф составил по 84 доллара.

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