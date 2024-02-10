МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: Байден может не знать, что он еще жив

По мнению его предшественника, Байден окружен «умными и злобными» людьми.
Анна Назайкина 2024-02-10 06:35:01
© Фото: Rod Lamkey - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что действующий 81-летний американский лидер Джо Байден может быть не в курсе того, что он жив. Такое заявление его предшественник сделал на мероприятии национальной оружейной ассоциации в Пенсильвании.

В ходе своей речи он говорил о политическом преследовании его в качестве оппонента Байдена. Трамп считает, что лидера США на его посту окружили «умные и злобные» люди, однако он может просто не знать об всем этом.

«Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что он живой», - сказал она.

Глава Белого дома в последние годы все больше удивляет публику своим неординарным поведением и странными оговорками. Специалисты считают, что речь идет о деменции.

Так, на этой неделе Байден дважды рассказывал о том, как беседовал с уже покойными европейскими политиками – он рассказывал о канцлере ФРГ Гельмуте Коле и президенте Франции Франсуа Миттеране.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #Президент
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 