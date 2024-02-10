Трамп: Байден может не знать, что он еще жив

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что действующий 81-летний американский лидер Джо Байден может быть не в курсе того, что он жив. Такое заявление его предшественник сделал на мероприятии национальной оружейной ассоциации в Пенсильвании.

В ходе своей речи он говорил о политическом преследовании его в качестве оппонента Байдена. Трамп считает, что лидера США на его посту окружили «умные и злобные» люди, однако он может просто не знать об всем этом.

«Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что он живой», - сказал она.

Глава Белого дома в последние годы все больше удивляет публику своим неординарным поведением и странными оговорками. Специалисты считают, что речь идет о деменции.

Так, на этой неделе Байден дважды рассказывал о том, как беседовал с уже покойными европейскими политиками – он рассказывал о канцлере ФРГ Гельмуте Коле и президенте Франции Франсуа Миттеране.