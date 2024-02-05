МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врач Конев заявил, что деменцию Байдена было видно еще до избрания президентом

Если тогда, в 2020 году, это видели специалисты, то сейчас это ясно всем, считает геронтолог.
Анна Назайкина 2024-02-05 12:25:01
© Фото: Bonnie Cash - Pool, CNP, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Симптоматика деменции развивается постепенно, президент Соединенных Штатов Джо Байден - наглядный пример этого, заявил в беседе со «Звездой» врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев.

По его мнению, специалистам было видно, что у пожилого американского политика есть проблемы со здоровьем, еще в тот момент, когда он избирался в 2020 году.

«Было видно, когда его еще избирали, что у него прогрессирует деменция. Было видно еще тогда, а сейчас-то заметно всем», - сказал Конев.

Следует отметить, что 81-летний лидер Соединенных Штатов неоднократно удивлял публику своим неординарным поведением и оговорками. В частности, в конце января Байден в ходе выступления назвал Дональда Трампа действующим президентом США.

#сша #Джо Байден #Президент #врач #наш эксклюзив #геронтология #деменция
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»