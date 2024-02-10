Обнаружены тела всех трех членов экипажа рухнувшего в Карелии вертолета Ми-8

Вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Карелии и рухнул на дно Онежского озера, успешно подняли из воды 10 февраля, спустя 6 дней после катастрофы. Предпринималось несколько попыток поднять его на сушу, но из-за обрыва тросов, они были неудачны. Сотрудники Следственного комитета России уже провели первичный осмотр воздушного судна. В данный момент обломки борта находятся на льду на специальных санях для доставки на берег.

«Обнаружены тела всех трех членов экипажа. Назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими», - говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.

Следователи продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Вертолет выполнял тренировочный полет и потерпел крушение 4 февраля. Спасатели нашли обломки в 11 километрах от берега на глубине около 50 метров на дне Онежского озера в районе села Деревянное. Обломки вертолета искали не только водолазы, но и телеуправляемый робот, поэтому поиски осуществлялись и в темное время суток.