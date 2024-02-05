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Первого погибшего при крушении вертолета Ми-8 нашли в Онежском озере

Водолазы обнаружили тело внутри вертолета. Тела двоих членов экипажа пока не нашли.
Ирина Егорова 2024-02-05 22:50:01
© Фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Тело первого члена экипажа, погибшего при крушении вертолета Ми-8, спасатели-водолазы обнаружили и подняли со дна Онежского озера.

«В 21.16 водолазами был поднят первый погибший член экипажа», - сообщается в пресс-службе Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Уточняется, что тело было обнаружено внутри вертолета. Поиски будут продолжены до полуночи, далее периметр дна будет обследовать телеуправляемый робот.

На борту вертолета, который 4 февраля совершал тренировочный полет по маршруту аэропорт Пески в Петрозаводске - аэропорт Вытегра в Вологодской области, находилось три члена экипажа, в назначенное время летательный аппарат в пункт назначения не прибыл. Спасатели нашли обломки в 11 километрах от берега Онежского озера в районе села Деревянное.

До обнаружения тела, подводный робот нашел сильно поврежденный корпус вертолета на глубине 42 метра на дне Онежского озера.

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