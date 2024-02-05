Подводный робот нашел обломки вертолета Ми-8 на дне Онежского озера

Подводный робот нашел обломки пропавшего вертолета Ми-8 на дне Онежского озера, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

По его словам, аппарат начал поиски в районе предполагаемого крушения вертолета около 15.00. Он нашел сильно поврежденный корпус вертолета на глубине 42 метра. Спасатели продолжают работы на месте крушения.

Вертолет МЧС РФ пропал накануне над Онежским озером. На его борту находилось три члена экипажа. Он выполнял тренировочный полет.

Спасатели нашли обломки в 11 километрах от берега Онежского озера в районе села Деревянное.

Артур Парфенчиков сообщал, что тела трех членов экипажа потерпевшего крушение Ми-8 пока не нашли.