Вертолёт МЧС РФ пропал над Онежским озером

В Карелии пропал вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, ведутся его поиски. Об этом сообщили в МЧС России.

«В ходе тренировочного полета над акваторией Онежского озера перестал выходить на связь вертолет Ми-8. "Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России" ориентировочно в районе н.п. Деревянное Прионежского района республики Карелия», - сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что на борту вертолета находится три члена экипажа. Организованы поисково-спасательные работы.

В МЧС РФ добавили, что привели в готовность самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту.