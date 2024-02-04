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Вертолёт МЧС РФ пропал над Онежским озером

Ведутся поиски пропавшего вертолета Ми-8.
Алина Луговая 2024-02-04 22:31:01
© Фото: Илья Наймушин РИА Новости

В Карелии пропал вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, ведутся его поиски. Об этом сообщили в МЧС России.

«В ходе тренировочного полета над акваторией Онежского озера перестал выходить на связь вертолет Ми-8. "Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России" ориентировочно в районе н.п. Деревянное Прионежского района республики Карелия», - сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что на борту вертолета находится три члена экипажа. Организованы поисково-спасательные работы.

В МЧС РФ добавили, что привели в готовность самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту.

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