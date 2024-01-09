До 180 выросло число погибших при землетрясении в Японии

До 180 выросло число погибших в результате серии землетрясений в Японии, сообщило агентство Kyodo. Число людей, с которыми невозможно связаться, по последним данным, составляет 323.

Снег и дождь затрудняют спасательные операции и усилия по переселению выживших в отели, потому что в стране опасаются распространения COVID-19.

Считается, что многие люди все еще находятся под завалами города Вадзиме, префектура Исикава, где загорелся и сгорел крупный рынок. Там собираются провести крупномасштабную поисковую операцию.

Вечером 1 января землетрясение магнитудой 7,6 потрясло полуостров Ното и другие районы побережья Японского моря. В течение несколько дней произошла целая серия сильных подземных толков. На побережье высота цунами составила до 4,2 метра.

Последствия землетрясений не ликвидированы до сих пор. Около 1400 домов повреждены или разрушены. В наиболее пострадавшей префектура по меньшей мере 2300 человек остаются отрезанными от мира, порядка 29 тысяч эвакуированы. В пострадавшем районе местами нет света и воды.