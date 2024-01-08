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Число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 161

В настоящее время еще 195 человек не выходят на связь, их местонахождение установить не удается.
Владимир Рубанов 2024-01-08 05:12:01
© Фото: Zhang Xiaoyu XinHua Globallookpress

Число погибших при серии подземных толков в Японии с 1 января выросло до 161. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японских региональных властей.

Ранее сообщалось о 128 погибших. В настоящее время еще 195 человек не выходят на связь, их местонахождение установить не удается. Пострадали не менее 560 человек.

Серия сильных землетрясений в Японии продолжается несколько дней. В некоторых районах на побережье высота цунами составляла 4,2 метра.

Более 1370 домов частично или полностью разрушены. В пострадавшем регионе по-прежнему есть перебои в подаче электроэнергии и воды, не хватает топлива.

Спасательные работы в стране продолжаются. Надежды найти живых людей под завалами уже практически нет. 6 января пожилую женщину обнаружили живой спустя 120 часов после землетрясения.

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