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Японскую пенсионерку нашли живой под завалами спустя 120 часов после землетрясения

Спасатели подтвердили наличие пульса у человека и работают над его спасением.
Никита Черненко 2024-01-06 15:30:01
© Фото: Zhang Xiaoyu, XinHua, Globallookpress

Японские спасатели нашли живого человека в городе Судзу префектуры Исикава, продержавшегося более 120 часов после того, как он оказался погребен под обломками собственного дома из-за серии мощных землетрясений. Об этом сообщил телеканал NHK.

Экстренные службы сообщили, что под завалами были найдены две пожилые женщины, у одной из которых прощупывался пульс. Пострадавшую вытащили из завалов и доставили в местную больницу, о состоянии здоровья выжившей не сообщается.

«Во время совместной спасательной операции вместе со столичным управлением полиции Токио и полицией префектуры Фукуока, в рухнувшем доме обнаружены две пожилые женщины. Когда я прикоснулся к одной из них, я обнаружил пульс, и ее тело оказалось теплым. Другая женщина не отвечала на призывы», - рассказал представитель столичного управления полиции Токио, работающий на месте спасательной операции.

За последние 48 часов это первый человек, найденный живым под обломками: последний раз живого человека экстренные службы Японии обнаружили и спасли 4 января, когда пожилая женщина более 72 часов находилась под обломками дома.

Сигэру Сагаути - мэр японского города Вадзима, - заявил, что под завалами в его городе могут находиться не менее 100 человек. Он уточнил, что на данный момент не располагает полной информацией о количестве пострадавших и масштабах разрушений.

Ранее агентство Киодо заявило об увеличении числа жертв японского землетрясения до 100 человек. При этом неизвестной остается судьба по меньшей мере еще 222 человек.

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