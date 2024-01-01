Днем 1 января в Японии произошло не менее пяти мощных землетрясений

В центре Японии произошла серия мощных землетрясений, магнитуда сильнейшего из них составила 7,6. В общей сложности сейсмологи насчитали не менее пяти серий подземных толчков.

Для западного побережья страны - в Осаке и Киото - объявили угрозу цунами. Ожидается, что высота волн там составит до 5 метров, сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Подземные толчки ощутили даже жители Токио. При этом в префектуре Ниигата уже зафиксировали цунами высотой 0,4 метра около крупнейшей в мире АЭС «Ксивадзаки-Карива».

По причине землетрясения на западе Японии в префектуре Исикава остановили движение высокоскоростных поездов. Не сообщается, есть ли жертвы и разрушения после произошедших сейсмособытий.