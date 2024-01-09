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На самолетах Boeing в ходе инспекций нашли незатянутые болты

Необходимость проверки самолетов Boeing инициирована после случая с разгерметизацией борта Boeing компании Alaska Airlines, который произошел в Портленде. Самолет тогда совершил экстренную посадку, при этом у самолета отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.
Ирина Егорова 2024-01-09 03:33:01
© Фото: NtsbNational Transportation, Global Look Press

Специалисты американской авиакомпании United Airlines нашли незатянутые болты на самолетах Boeing 737 MAX.

«После начала предварительных инспекций в субботу мы зафиксировали случаи, вероятно, связанные с проблемами при установке дверей, например обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть», - передает ТАСС.

На данный момент действует временный запрет на полеты Boeing 737 MAX - 8 января было отменено 200 рейсов, уточнили в авиакомпании.

Инцидент с разгерметизацией борта компании Alaska Airlines произошел в аэропорту Портленда. Самолет тогда совершил  экстренную посадку вскоре после вылета в Онтарио, при этом потеряв часть фюзеляжа и иллюминатор. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. 

Напомним, что в производстве новой модели боингов произошел сбой - техники при обслуживании самолетов обнаружили отсутствие гайки на одном из болтов в рулевой системе. Эти самолеты не прошли сертификацию в ряде стран, в частности, их нет в России. После новостей о незатянутой гайке акции компании Boeing упали на 1%. Boeing 737 MAX является самым популярным воздушным судном компании.

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