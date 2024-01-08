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Люк самолета Boeing 737 MAX 9 нашли на заднем дворе жителя Портленда

В ночь на 6 января у самолета в воздухе отвалился люк аварийного выхода, в результате аварии никто не пострадал.
Елизавета Кондрикова 2024-01-08 14:02:01
© Фото: Bayne Stanley, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Люк аварийного выхода самолета Boeing 737 MAX 9, который оторвался от судна в воздухе, был найден на заднем дворе одного из жителей Портленда. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на председателя Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди.

Житель Портленда сам сообщил о находке, общественность ранее оповестили о поисках оторвавшегося люка. Для поисковых работ также планировалось использовать беспилотники, однако удалось обойтись без применения специальной техники.

По словам Хоменди, после обнаружения части самолета будет возможно прийти к выводу о причинах аварии. Также следователи опросят членов экипажа.

Уточняется, что во время рейса ни один пассажир не сидел у аварийного выхода, никто не пострадал в результате неполадок.

Напомним, происшествие случилось в субботу 6 января. Самолет совершал рейс из Портленда в Онтарио, когда вылетела часть фюзеляжа и образовалась дыра размером с холодильник. На борту самолета находились 171 пассажир и шесть членов экипажа.

 

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