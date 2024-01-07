В Росавиации заявили об отсутствии Boeing 737 MAX 9 у отечественных авиакомпаний

В парке самолетов у российских авиакомпаний нет Boeing 737 MAX 9, заявили в Росавиации.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ранее наложила временный запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX-9 с целью проведения инспекций после того, как в полете у самолета американской авиакомпании AlaskaAirlines выпала секция фюзеляжа и произошла разгерметизация, передает RT. Инцидент произошел в аэропорту Портленда в штате Орегон: вскоре после взлета у самолета, взявшего курс на Онтарио, отвалилась часть фюзеляжа и вылетел иллюминатор. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа.

В целях безопасности компания запретила полеты 65 самолетов этой марки «до завершения полного технического обслуживания и проверки».

Американская авиастроительная корпорация Boeing призвала авиакомпании по всему миру проверить приобретенные суда Boeing 737 MAX на предмет «незакрепленного болта» после обнаруженной проблемы с гайкой у одного из зарубежных клиентов компании.

Напомним, что в производстве новой модели боингов произошел сбой - техники при обслуживании самолетов обнаружили отсутствие гайки на одном из болтов в рулевой системе. Эти самолеты не прошли сертификацию в ряде стран, в частности, их нет в России. После новостей о незатянутой гайке акции компании Boeing упали на 1%. Boeing 737 MAX является самым популярным воздушным судном компании.



