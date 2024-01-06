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Bloomberg: Alaska Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX-9 из-за ЧП в Орегоне

Причиной экстренных мер стала вынужденная посадка самолета из-за разгерметизации в аэропорту Портленда в штате Орегон.
Ирина Елагина 2024-01-06 13:26:01
© Фото: Tadayuki YOSHIKAWA, Aviation Wire, Globallookpress

Авиакомпания Alaska Airlines наложила временный запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX-9. Все полеты на этих самолетах отложены до окончания расследования пятничного инцидента с экстренной посадкой из-за разгерметизации в штате Орегон. Об этом стал известно агентству Bloomberg.

Сообщается, что ЧП произошло в аэропорту Портленда: вскоре после взлета у самолета, взявшего курс на Онтарио, отвалилась часть фюзеляжа и вылетел иллюминатор. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа.

В целях безопасности компания запретила полеты 65 самолетов этой марки «до завершения полного технического обслуживания и проверки».

Напомним, что в производстве новой модели боингов произошел сбой - техники при обслуживании самолетов обнаружили отсутствие гайки на одном из болтов в рулевой системе. Эти самолеты не прошли сертификацию в ряде стран, в частности, их нет в России. Корпорация оказалась в эпицентре скандала после двух авиакатастроф 2018-2019 гг., в которых погибли 346 человек, американский Минюст обязал ее выплатить более 2,5 млрд долларов компенсации клиентам и штрафа.

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