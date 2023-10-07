Шестеро причастных к убийству кандидата в Эквадоре убиты в тюрьме

В заявлении тюремного агентства говорится, что все шестеро мужчин были гражданами Колумбии. Других подробностей об убийствах не приводится.

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В Эквадоре в тюрьме в пятницу убиты шесть человек, которые были подозреваемыми в убийстве кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио, передает Reuters со ссылкой на заявление тюремного агентства.

Убийства произошли в тюрьме Литораль в Гуаякиле, крупнейшем городе южноамериканской страны, сообщила генеральная прокуратура.

Правительство Эквадора осудило убийства. Президент Гильермо Лассо пообещал, что преступникам не будет «ни соучастия, ни сокрытия».

В заявлении тюремного агентства говорится, что все шестеро мужчин были гражданами Колумбии. Других подробностей об убийствах не приводится.

Правительство заявило, что власти полны решимости установить личности тех, кто стоит за убийством Вильявисенсио. Известный журналист был застрелен менее чем за две недели до первого тура всеобщих выборов.