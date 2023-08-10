Кандидата в президенты Эквадора убили на предвыборном митинге
Политик сразу же скончался от трех выстрелов в голову.
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В столице Эквадора Кито был убит тремя выстрелами в голову кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщили в газете El Universo.
Инцидент произошел в среду 9 августа после предвыборного мероприятия. Свидетели отметили, что услышали очередь выстрелов, после чего политик замертво упал на землю.
Пока неизвестно точное число пострадавших в итоге стрельбы в Кито. Национальная полиция занимается поиском и определением личности виновных в происшествии.
Ранее в июле стало известно о стрельбе в доме престарелых в США. Жертвами стрелка стали, по меньшей мере, двое пожилых людей.